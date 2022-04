Taką pensję otrzymasz w lipcu. O tyle wzrośnie twoje wynagrodzenie [wyliczenia netto - 27.04.2022] Jakub Kisiel

Na zmianach podatkowych zyska zdecydowana większość pracowników. Niektórzy otrzymają miesięcznie nawet kilkaset złotych więcej niż do tej pory. Przejdź dalej i sprawdź >>> Pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (10 zdjęć)

1 lipca 2022 r. w życie wejdą nowe zmiany podatkowe, które mają być korzystniejsze dla większości Polaków. Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. oraz likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej - to główne propozycje, które przedstawiło Ministerstwo Finansów. Nawet 4500 złotych w skali roku zyskają niektórzy podatnicy dzięki obniżce podatku PIT do 12 proc. Przedstawiamy, jak zmienią się wynagrodzenia od 1 lipca 2022 r. Zobacz, ile będzie wynosiła twoja pensja.