Take&Go - Poznaniacy stworzyli sklep przyszłości. Bez kas, kolejek i nerwów!

Zakupy spożywcze stanowią nieodłączny element życia codziennego i najpowszechniejszy rodzaj zachowań konsumenckich. Kupuje każdy, by móc co włożyć do garnka lub, co wygodniejszy, odgrzać. I chociaż nadal spora część Polaków decyduje się jeden dzień w tygodniu poświęcić na duże zakupy, to i tak wszyscy w ciągu dnia szukamy spożywczaka, aby w pracy, czy w szkole móc coś przekąsić.

- Einstein powiedział „wszystko, co ludzkość wymyśliła, wynikało z potrzeby rozwiązania jakiegoś problemu”. Tak samo dzieje się z technologiami – przekonuje Marcin Dąbrowski, prezes Surge Cloud.

Przekonuje przy tym, że działalność jego firmy to nie tworzenie technologii dla samych ich istnienia.

- Stworzenie inteligentnej półki wynikało z potrzeby rynku. Ograniczenia kosztów operacyjnych związanych z inwentaryzacją, sprawdzaniem stanu sklepu, co na tych spółkach stoi, akcjami promocyjnymi. Wyzwanie polegało na tym, by robić to taniej, albo i lepiej, ale w tej samej cenie. To zresztą punkt wyjścia, który nakłania do myślenia o wszystkich rozwiązaniach technologicznych. Półka to jedna historia i jedno rozwiązanie dla handlu. Potem okazało się, że kasowanie zajmuje dużo czasu, inwentaryzacja i szereg innych rzeczy, które robi się w sklepie. I my dla tych problemów poszukujemy rozwiązań – dodaje Marcin Dąbrowski. - Handel zmienia się dla ludzi. To potrzeby ludzi mają być realizowane, a nie fetyszystów technologicznych. Gros start-upów kojarzonych jest właśnie tak. To ich wina, bo w pierwszej fazie nie rozumieją, po co i dla kogo to robią. Zamiast tego zachłystują się technologią i tym, co mogą stworzyć. Przy zderzeniu z problemem może okazać się, że taniej będzie wysłać dwóch studentów niż stworzyć nowy program. My tak nie działamy.