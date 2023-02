Takie będą emerytury od marca 2023 roku. Oto tabela wypłat brutto i netto po zmianach. Waloryzacja emerytur 2023

Rekordowa podwyżka emerytur. Waloryzacja 2023

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku wyniesie ostatecznie 114,8 proc. z minimalną podwyżką na poziomie 250 zł – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że łączny koszt tegorocznej waloryzacji wyniesie ok. 44,15 mld zł.

Zwroty podatków w 2023 roku. Dodatkowe pieniądze dla seniorów

Zwrot podatku dla emerytów może osiągnąć nawet 600-700 zł. Wypłata tych pieniędzy ma mieć miejsce w 2023 roku i będzie spowodowana przez Polski Ład i poprawkę do reformy podatkowej. Zwrot podatku obejmie tylko tych seniorów, których emerytura jest wyższa niż 2500 złotych brutto.

Czym jest waloryzacja emerytur?

Waloryzacja emerytur to proces corocznego dostosowywania kwoty emerytur i rent do zmiany poziomu cen w gospodarce. Oznacza to, że wraz ze wzrostem inflacji i kosztów życia, emerytury i renty są zwiększane o pewien procent, aby utrzymać ich wartość realną.

Waloryzacja emerytur jest dokonywana na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określanego przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku braku inflacji lub jej spadku, kwota emerytur i rent pozostaje bez zmian.

Celem waloryzacji emerytur jest zapewnienie emerytom i rencistom stabilnego dochodu na przestrzeni czasu i ochrona ich przed utratą siły nabywczej. Waloryzacja emerytur jest również ważna z punktu widzenia polityki społecznej, ponieważ ma na celu zapewnienie godziwego życia emerytom i rencistom, którzy przez wiele lat pracowali dla dobra kraju i społeczeństwa.