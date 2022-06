Takie będą terminy wypłat czternastej emerytury 2022. Zobacz, w jakim okresie zostaną wypłacone pieniądze

Wszystko przez konieczność dostosowania systemów informatycznych ZUS i KRUS. Pierwsze "czternastki" mają zostać wypłacone 25 sierpnia.

Przez tą zmianę prawa do czternastej emerytury zyska więcej osób, bo będzie ona przysługiwać tym, którzy nabędą prawa do uzyskania świadczenia do dnia 24 sierpnia 2022.