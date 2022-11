Takie błędy popełniasz przy przyrządzaniu bigosu. Przez nie twój bigos świąteczny nie będzie doskonały [24.11.2022]

Bigos to potrawa znana w Europie Wschodniej. Gości nie tylko na polskich stołach, ale również litewskich czy białoruskich. Przygotowuje się ją na bazie różnych rodzajów mięsa (np. boczek, dziczyzna, łopatka wieprzowa) i kapusty z różnymi dodatkami. W zależności od upodobań mogą to być suszone grzyby, śliwki, rodzynki czy wino. Należy jednak uważać, aby dodatkami nie stłumić smaku właściwego. Wyrazistości i aromatu nadają bigosowi przyprawy - liście laurowe, ziele angielskie, jałowiec, pieprz, kminek i majeranek.

Takie błędy popełniasz przy przyrządzaniu bigosu

