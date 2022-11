Takie inwestycje będą w Wielkopolsce w przyszłym roku. Nowe drogi, szpitale i remonty

Jak co roku do 15 listopada zarząd każdego województwa musi przedstawić projekt budżetu na przyszły rok. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano szereg inwestycji, nie rezygnując z ani jednej.

- To jest ambitny budżet na trudne czasy. Zawiera on wszystkie elementy, na których nam zależy - mówił podczas konferencji Marek Woźniak, marszałek województwa. - Będzie nam towarzyszyła ogromna niepewność związana z inflacją, wzrostem kosztów bieżących oraz wyraźnym oczekiwaniem wyższego wzrostu płac dla pracowników samorządowych, niż wskazują to wskaźniki rządowe - stwierdził.