Takie są dodatki do emerytur i rent w 2022. Oto świadczenia, które seniorzy muszą znać. Komu przysługują zasiłki i dodatki oraz ile wynoszą?

Emerytura i renta to świadczenia, na które mogą liczyć seniorzy. Często jednak ich wysokość jest niewystarczająca do tego, by się utrzymać - szczególnie w czasach, gdy w zastraszającym tempie niemal wszystko drożeje. Aż 337,6 tys. osób pobierało w 2021 roku tzw. emeryturę głodową czyli niższą od emerytury krajowej, która wynosiła w zeszłym roku 1 250,88 zł brutto. Emeryci i renciści w Polsce mogą jednak liczyć na zasiłki i dodatki. Sprawdź, jakie dodatkowe świadczenia przysługują seniorom, jak je otrzymać oraz ile wynoszą.