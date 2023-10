Takie są modne paznokcie na październik. Stylizacje, wzory, kolory - zobacz zdjęcia od stylistek

Modne wzory na jesienne paznokcie

Trendy paznokcie na jesień 2023

Stylistki manicure wymyślają coraz to nowsze wzorki i zdobienia na paznokciach. Są one zarówno ręcznie malowane i projektowane przez same kosmetyczki, jak i naklejane z gotowych szablonów.

W typowych kolorach na jesień hitem jest pomarańcz, brąz, butelkowa zieleń, musztarda, czerwień oraz fiolet. Popularnością cieszą się także przydymione kolory - szarość, wrzos, zgaszona mięta. Wiele kobiet pozostaje przy klasycznych barwach - bieli, ecru, beżach. Stylistki proponują łączenie ich z intensywniejszymi kolorami. Świetnie sprawdza się tu granat, zieleń lub czerń.