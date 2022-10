Takie są możliwe przyczyny braku apetytu rano. O tym może świadczyć poranny brak apetytu [lista]

Jedni budzą się rano z wilczym apetytem, inni nie są w stanie nic przełknąć o poranku oprócz mocnej kawy. Wiele osób przyznaje, że z rana po prostu nie czuje głodu. Czy może to być powód do niepokoju? Eksperci ostrzegają, że późne jedzenie śniadania i zaczynanie dnia od wypicia kawy może w dłuższej perspektywie doprowadzić m.in. do rozwoju cukrzycy typu 2 czy otyłości. Organizm wchodzi w tryb głodu, co sprzyja odkładaniu tkanki tłuszczowej, pojawiają się problemy związane z zespołem metabolicznym, w tym insulinooporność. Przyczyn braku porannego apetytu może być wiele. Nie zawsze musi to oznaczać coś poważnego - najczęstszą przyczyną braku apetytu z rana jest zjadanie zbyt obfitych kolacji. Jednak w niektórych przypadkach brak apetytu z rana - zwłaszcza jeśli odczuwa się to od dłuższego czasu - może wskazywać na poważniejszy stan, a czasami wymagać pomocy medycznej jak najszybciej. Poranny brak apetytu może oznaczać poważną chorobę. Oto możliwe przyczyny braku apetytu rano. Poznaj je teraz w naszej galerii >>>>>

unsplash.com