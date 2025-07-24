Takie są najcenniejsze monety PRL. Taka moneta 10 groszy kosztuje aż 33 tysiące złotych!

Cenne mogą być również banknoty pochodzące z PRL-u. Również i tu zależy to od wielu czynników, choć stan zachowania i specyficzne cechy sprawiają, że konkretne banknoty skup lub dom aukcyjny kupią za więcej. Tak jak mogą być cenne monety PRL okolicznościowe, tak samo spora może być wartość banknotów tego typu. Jakie są jeszcze cenne rzeczy z PRL-u? Cenne są rzeczy z PRL-u, o których byśmy nawet nie pomyśleli. Mogą to być urządzenia elektroniczne, zabawki, pocztówki czy też nawet znaczki pocztowe.