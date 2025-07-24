Takie są najcenniejsze monety PRL. Taka moneta 10 groszy kosztuje aż 33 tysiące złotych!

Spis treści
- Najcenniejsza dziesięciogroszówka z PRL - to nowy rekord! Ile jest warta?
- Najdroższa moneta dziesięciogroszowa podrożała o 4 tysiące złotych?
- Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u?
- Jaka jest najrzadsza moneta obiegowa PRL?
- Po czym poznać, że jest to cenna moneta PRL? Na co patrzą kolekcjonerzy i skup monet?
- Czy warto oddać monetę do gradingu?
- To nie tylko monety!
- Ciekawe monety PRL - to one są wystawiane na aukcjach! Oto najdroższe monety polskie PRL!
Najcenniejsza dziesięciogroszówka z PRL - to nowy rekord! Ile jest warta?
W maju zeszłego roku została zorganizowana aukcja monet z PRL. Aluminiowe 10 groszy z 1973 r zostało sprzedane aż za 33 tysiące złotych - co z opłatą aukcyjną wyniosło kupującego aż 38,94 tysiące złotych. Taki okaz jest przykładem tego, co najdrożej sprzedają aukcje monet PRL. Wśród różnorodnych nominałów to właśnie dziesięć groszy z 1973 roku jest w gronie najcenniejszych. Te monety zaspokajające obieg PRL jeszcze kilka dekad temu, teraz w sklepie nie mają żadnej wartości - nie kupimy za nie żadnego produktu. Jednak okazują się niezwykle cenne.
Najdroższa moneta dziesięciogroszowa podrożała o 4 tysiące złotych?
To właśnie na aukcji zorganizowanej przez Dom Aukcyjny Marciniak został pobity rekord z 2020 roku. Wtedy też zakupiony został rzadki wariant monety PRL. Ta dziesięciogroszówka z PRL nie miała wybitego znaku mennicy. Pobity rekord aukcji wcześniej wynosił 29,9 tys. złotych. To oznacza, że ta licytacja rzadkich monet PRL powiększyła rekord aż o niemal 4 tysiące złotych. Warto sprawdzić, czy mamy w domu monetę z PRL-u dziesięć groszy. Może akurat ten okaz okaże się cenny? Choć ponowna sprzedaż za 33 tysiące złotych wydaje się mało prawdopodobne - szczęśliwiec z maja też zapewne nie spodziewał się tak wysokiej kwoty!
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Jakie są najcenniejsze monety z PRL-u?
Oczywiście, nie tylko moneta dziesięciu groszy należy do grona cennych okazów. Jakie jeszcze wydała Polska Rzeczpospolita Ludowa monety, które mogą być sporo warte?
Jaka jest najrzadsza moneta obiegowa PRL?
Poszukiwane rzadkie monety to również m.in. dwudziestozłotówka z 1984 roku. Oprócz tego cenne rzeczy z PRL-u w kwestii monet uwzględniają m.in. Rybaka z 1958 roku - monetę o wartości nominalnej 5 złotych. Typologia monet PRL stawia przede wszystkim na to, jak trudno jest zdobyć rzadkie monety zachowane w doskonałym stanie. Idealny stan monety PRL zagwarantuje lepszą pozycję wyjściową.
Po czym poznać, że jest to cenna moneta PRL? Na co patrzą kolekcjonerzy i skup monet?
Istnieje wiele czynników, które wpływają na ocenę kolekcjonerskiej wartości środków płatniczych poprzedniego systemu. Co takiego jest ważnego?
- Stan zachowania monety- rekord z 2020 roku, a także ten nowy, były pobite przez monety wybite w PRL i zachowane w doskonałym stanie. Po pięciu dekadach trudno jest utrzymań idealny stan zachowania monety.
- Poziom nakładów monet obiegowych PRL - z zasady najdroższa moneta obiegowa prl może mieć nawet duży nakład początkowy. Należy jednak pamiętać o tym, że poszukiwane monety PRL obecnie nie są zbyt często spotykane. Obecnie najdroższa moneta z prl musi być w idealnym niemal stanie, a jednocześnie nie może być na rynku zbyt wiele okazów podobnej jakości.
- Dostępność nominału na rynku - jak już zaznaczyliśmy, najpopularniejsze monety PRL nie są często spotykane.
- Rocznik monety - teoretycznie najdroższa moneta PRL powinna być jednocześnie najstarszą. Tak jednak nie zawsze się dzieje, choć faktycznie monety obiegowe okresu prl z początków tego okresu są wyraźnie droższe.
- Defekt lub brak znaku menniczego - to właśnie cechuje niektóre okazy. Popularna moneta obiegowa PRL, czyli Rybak z 1958 roku wyróżnia się tym, że niektóre okazy mają 8 podłużną, a inne grubszą, co sprawia, że wygląda jak tzw. bałwanek. Znak menniczy na monetach PRL normalnie się zawsze znajduje, ale w przypadku wspomnianej monety 10 groszy z 1973 roku właśnie jego brak może sprawić, że cena monet PRL poszybuje w górę.
- Konkretne nominały - polskie monety kolekcjonerskie prl bardzo często powiązane są z konkretnym nominałem - a nawet konkretną monetą z konkretnego roku. Dlaczego? Nie wszystkie monety polskie okresu prl były idealnie wybijane. Niektóre mają charakterystyczne właściwości, które je wyróżniają. W zasadzie stanowi to kombinację wcześniej wspomnianych czynników. Najcenniejsze monety polskie PRL to rzadkie, stosunkowo stare monety w doskonałym stanie, które mają jednocześnie jakiś defekt.
Najpopularniejsze poszukiwane monety PRL mają wartość zależną od wielu czynników. Wartość monety wykonanej w PRL nie jest łatwa do określenia. Dlatego czasem warto postawić na wycenę przez profesjonalistów.
Czy warto oddać monetę do gradingu?
Chciałbyś ocenić stan swojej monety PRL i nie wiesz, ile może być warta? Nie wiesz, czy warto doprowadzić do gradingu własnej monety PRL? Tu warto oddać monetę do gradingu. Jest to profesjonalny opis oraz ocena stanu zachowania monety. Proces gradingu własnej monety PRL jest dobrym rozwiązaniem, jeśli nie jest nam znany stan rynku monet PRL i nie rozpoznajemy dobrze tego, jakie informacje daje nam np. znak mennicy na monetach PRL (lub jego brak!). Jeśli chcesz ocenić stan swojej monety PRL, możesz postawić na grading. Tam zostanie omówiona m.in. typologia monet PRL.
To nie tylko monety!
Cenne mogą być również banknoty pochodzące z PRL-u. Również i tu zależy to od wielu czynników, choć stan zachowania i specyficzne cechy sprawiają, że konkretne banknoty skup lub dom aukcyjny kupią za więcej. Tak jak mogą być cenne monety PRL okolicznościowe, tak samo spora może być wartość banknotów tego typu. Jakie są jeszcze cenne rzeczy z PRL-u? Cenne są rzeczy z PRL-u, o których byśmy nawet nie pomyśleli. Mogą to być urządzenia elektroniczne, zabawki, pocztówki czy też nawet znaczki pocztowe.
Ciekawe monety PRL - to one są wystawiane na aukcjach! Oto najdroższe monety polskie PRL!
W galerii przygotowaliśmy zestawienie tego, jakie są najpopularniejsze poszukiwane monety PRL. Należy pamiętać o tym, że nie tylko aluminiowe 10 groszy z 1973 r może być sporo warte.
Praktycznie każda inna popularna moneta obiegowa PRL ma potencjał, aby podbić aukcje monet PRL. Czasem wiele zależy od wstrzelenia się w korzystną sytuację. Stan rynku monet PRL jest zmienny, a licytacja rzadkich monet prl nigdy nie jest taka sama. Jakie są więc poszukiwane rzadkie monety? W jakich przypadkach idealny stan monety PRL może też oznaczać wysoką wartość? Jak nie moneta 10 groszy, to co jeszcze jest cenne?