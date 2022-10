Takie są najlepsze stroje na Halloween 2022. Jaki strój wybrać na imprezę przebierańców? Zobacz, co jest najbardziej modne w tym roku!

Stroje na Halloween 2022. Co wybrać? To jest teraz najmodniejsze!

Inspiracje do strojów na Halloween najczęściej znajdujemy oglądając firmy grozy i horrory. Dobrym pomysłem są też kultowe postacie z filmów czy bajek, najlepiej odpowiednio podrasowane, by pasowały do "okazji". Najbardziej popularne są stroje czarownic, wampirów, diabłów i duchów lub czarnych charakterów z ulubionego filmu lub bajki Disneya. Taki kostium nie musi być jednak straszny lub przerażający! Ważne, żeby był oryginalny i niepowtarzalny, a dzięki temu na długo zapamiętamy przebieraną imprezę.