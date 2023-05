Takie są skutki jedzenia kurek. Jakie właściwości zdrowotne i odżywcze mają kurki?

Kurki: kiedy sezon?

Kurki rosną na glebach piaszczystych w lasach mieszanych. Sezon na nie rozpoczyna się w czerwcu i trwa do października. Wszystko zależy jednak od poziomu wilgotności w lesie. Kurki, podobnie jak inne grzyby, najszybciej wyrastają w ciepłe i wilgotne dni.

Grzyby te odznaczają się jasną, żółtą lub rdzawo-żółtą barwą. Mają lejkowaty, pofalowany kształt kapelusza, a jego trzon zwęża się ku dołowi. W środku kurka jest mięsista i jasna.

Warto jednak pamiętać, że do kurek podobna jest lisówka pomarańczowa, zwana często fałszywą kurką. To niejadalny grzyb, który ma gęstsze blaszki i ciemniejsze owocniki. Należy jednak na nie uważać, by nie narazić się na problemy z układem pokarmowym.