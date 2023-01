Takie są skutki jedzenia selera. To dzieje się z organizmem, gdy spożywamy seler

Oto dlaczego warto jeść seler

Korzeń selera jest źródłem ryboflawiny, wapnia, witaminy B6, magnezu, fosforu i źródłem potasu, witamin A i C i K, a także błonnika pokarmowego.

Seler najlepiej przechowywać nieumyty, nieobrany w plastikowej torebce, w lodówce, w szufladzie na warzywa. Wówczas zachowuje świeżość przez około 3 tygodnie. Gotowany seler pozostaje świeży w lodówce przez około 3 dni. Warzywo możemy także zamrozić. Najpierw myjemy, obieramy i kroimy, a następnie blanszujemy we wrzącej wodzie przez 4 minuty, po tym czasie zanurzamy seler w lodowatej wodzie, odcedzamy, pakujemy do torebek do zamrażania.