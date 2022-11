Takie są skutki uboczne paracetamolu. Naukowcy publikują nowe wyniki badań, które zaskakują

Paracetamol może być podawany doustnie, doodbytniczo oraz dożylnie. Ten lek dostępny jest bez recepty w postaci tabletek, czopków oraz syropów dla dzieci. Wskazaniami do jego podawania są bóle mięśni, stawów, kości, zębów, nerwobóle, bóle pleców, barku i głowy, ból miesiączkowy oraz stany gorączkowe, a także ból po zabiegach stomatologicznych i chirurgicznych. Ze względu na jego powszechną dostępność i fakt, iż jest to lek OTC (bez recepty), sprawia, że może on być stosowany niezgodnie z zaleceniami, a przez to szkodzić. Paracetamol jest dostępny na rynku pod różnymi nazwami handlowymi w preparatach prostych (na przykład Acenol, Acetaminophen, Amipar, Apap, Benuron, Codipar, Doliprane, Dolonerv, Efferalgan, Etoran, Gemipar, Grippostad, Hascopar, Panadol, Paramax, Scanol, Tabcin) oraz złożonych (między innymi Antidol, Apap Extra, Codipar Plus, Coldrex, Dafalgan, Gripex, Saridon, Panadol Extra, Fervex). Od lat znane są jego skutki uboczne i objawy przedawkowania, ale niedawno opublikowano wyniki badań, które zaskakują. Okazuje się, że nawet w przypadku stosowania leku w dopuszczalnej dawce, paracetamol może wpływać na organizm ludzki w sposób dotąd nieznany. Co odkryli naukowcy? Więcej informacji o skutkach ubocznych paracetamolu na kolejnych slajdach galerii ►►►

pixabay