Takie są terminy wypłat emerytur i rent ZUS w grudniu 2021. Niektórzy dostaną pieniądze wcześniej [22.12.2021]

Przypominamy, że w 2022 roku świadczenia emerytalne aż dwukrotnie zostaną podwyższone. Już w styczniu w związku z reformą podatkową Polskiego Ładu od emerytur nie będzie odciągany podatek dochodowy , a jedynie składka zdrowotna. W marcu tradycyjnie będzie waloryzacja emerytur , To oznacza, że kwoty netto aktualnych emerytur wzrosną. Dokładne wyliczenia zaprezentowaliśmy w poniższej galerii.

- Natomiast do końca grudnia pieniądze otrzymają osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia. 28 grudnia ZUS przekaże środki na pocztę, przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 30 grudnia, zaś świadczenia na rachunki bankowe za granicą przekaże 29 grudnia – mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 21 grudnia, a świadczenia przekazywane na konto 23 grudnia. W przypadku świadczeń przelewanych na rachunki bankowe za granicą pieniądze powinny trafić do adresatów 22 grudnia.

Masz pytania o emerytury i renty? Zadzwoń do ZUS

W tym tygodniu toruński oddział ZUS organizuje dyżur telefoniczny poświęcony zagadnieniom emerytalno-rentowym. Będzie można uzyskać bezpłatną poradę eksperta. 20 grudnia w godz. 9-11, pod nr. tel. 56 610 93 32, można dowiedzieć się m.in.: komu, kiedy i na jakich zasadach przysługuje emerytura czy renta, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku. Eksperci wyjaśnią także co możemy zrobić, by podwyższyć swoje świadczenie. Można pytać np. czy każde świadczenie można przeliczyć w związku z nowymi, korzystniejszymi tablicami średniego dalszego trwania życia.