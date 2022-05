Takie smaczne i zdrowe sałatki powstają z... chwastów. - Obiad rośnie na łące! - przekonują kobiety z gminy Inowrocław [zdjęcia, przepisy] Dariusz Nawrocki

Ludzie dziwią się, gdy proponują im sok z pokrzywy. Krzywią się, gdy widzą sałatkę z mleczem i stokrotką. Jak mówią o kurdybanku, patrzą na nich jak na nawiedzone. Gdy jednak spróbują, są mile zaskoczeni. Odkrywają bowiem nieznane im dotąd smaki Dariusz Nawrocki Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Ludzie dbają o to, by trawnik wokół domu był równo przystrzyżony. Zaciekle walczą z każdym chwastem, który "kaleczy" trawiasty dywanik. Tymczasem Beata Szafrańska z gminy Inowrocław trawnika nie rusza. Pozwala rozsiewać się tak zwanym chwastom, gdyż dzięki temu jej kuchnia jest bogatsza w zioła, o których Polacy zapomnieli. - Nie trzeba się martwić, że goście jadą, a nie ma nic na stole. Wystarczy wyjść do ogródka i z tak zwanych chwastów zrobić super smaczną i zdrową sałatkę - przekonuje Beata Szafrańska.