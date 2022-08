Takie warunki musi zapewnić tobie pracodawca podczas upałów. Nie tylko woda i klimatyzacja [19.08.2022 r.]

Pracodawcy mogą się spodziewać, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy podczas kontroli zwrócą im uwagę, żeby zadbali o stan techniczny pomieszczeń pracy. Biura powinny być zaopatrzone w żaluzje i rolety, które uniemożliwiają operowanie promieni słonecznych. Zamiast klimatyzacji w pokojach można też ustawić wiatraki, które pomogą "ugotowanym" pracownikom przetrwać upalne dni.

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę to zadbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jeżeli więc temperatura w miejscu wykonywania pracy zagraża życiu lub zdrowiu, pracownik ma prawo odmówić pracy, co wiązałoby się z ryzykiem uszczerbku na zdrowiu. Nie oznacza to jednak, że pracownikowi wolno pójść do domu, gdy doskwiera mu upał. Oba czynniki: zagrożenie dla życia lub zdrowia oraz niespełnienie warunków BHP przez pracodawcę, muszą wystąpić łącznie. O przerwaniu pracy należy niezwłocznie powiadomić przełożonego.