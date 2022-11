Takie właściwości ma imbir. Ten korzeń może przynieść wiele korzyści twojemu zdrowiu! Czy wszyscy mogą go jeść?

Imbir możemy spotkać pod wieloma postaciami. Robione są z niego napary, syropy, soki, olejki, dlatego z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Korzeń należy do grupy intensywnych przypraw ze względu na swój smak i zapach. Dodając go do potraw możemy całkowicie zmienić smak dania, więc należy stosować go z wyczuciem.

Korzeń imbiru jest wykorzystywany nie tylko w formie dodatku do dań, ale również jako lekarstwo naturalnego pochodzenia. Stosuje się go w leczeniu nieprzyjemnych objawów oraz chorób, a szczególnie tych, które dotyczą układu pokarmowego, oddechowego i krążenia. Wszystko to dzięki zawartym w nim składnikom i właściwościom.

Imbir - o jego właściwościach dowiesz się w naszej galerii: