Takiego jedzenia nie przechowuj w lodówce! Oto lista 15 produktów. Niektóre mogą cię zaskoczyć!

Jakich produktów nie powinno się trzymać w lodówce?

Większość osób zakłada, że przechowywanie w lodówce wydłuży trwałość jedzenia. By różne produkty pozostały świeże i zdatne do spożycia dłużej, niemal od razu po przyjściu ze sklepu większość zakupionego towaru trafia od razu do lodówki.

Nie ulega wątpliwości, że spora część żywności rzeczywiście powinna być trzymana w chłodzie. Tak też dzieje się z nabiałem, mięsem czy niektórymi owocami i warzywami. Warto jednak pamiętać, że niektóre produkty lepiej przechowywać poza nią. Niska temperatura i wilgoć może sprawić, że pewne składniki szybciej się zepsują i utracą smak.

Co więcej, nie przepełniając lodówki, można usprawnić jej pracę i zrobić więcej miejsca na inne rzeczy. Wówczas nie będzie już konieczne na przykład układanie artykułów spożywczych jeden na drugim. Puste półki pozwolą zachować lepszą cyrkulację zimnego powietrza, co zagwarantuje dłuższe utrzymanie świeżości.