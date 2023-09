Taksówka wjechała do rowu w Poznaniu, kierowca wcześniej zasłabł

Do zdarzenia doszło krótko po godz. 9.00 w rejonie ul. Obornickiej i Omańkowskiej: kierowca taksówki zasłabł i wjechał do rowu. Został zabrany do szpitala.

Dokładne przyczyny i skutki zdarzenia będą badane. Najprawdopodobniej wszystkiemu winna jest chwilowa słabość kierowcy, lecz także ona zostanie dokładnie prześwietlona.

