Taksówkarz bez prawa jazdy w Poznaniu

W czwartek, 29 czerwca, na postoju taksówek w Poznaniu przy ul. Dworcowej inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili kontrolę pojazdu do przewozu osób. Taksówka miała prawidłowe oznakowanie i była przygotowana do jazdy.

Kierowca, obywatel Indii, okazał inspektorom jedynie hinduskie prawo jazdy, które nie upoważniało go do kierowania pojazdem w Polsce. Kierujący pojazdem nie posiadał również międzynarodowego prawa jazdy, uprawniającego go do kierowania pojazdem osobowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Na miejsce wezwano patrol policji w celu przeprowadzenia dalszych czynności z kierowcą. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu zapowiedział, że przeprowadzi postępowanie wobec osoby odpowiedzialnej za dopuszczenie kierowcy do jazdy bez uprawnień.

