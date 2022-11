Tani samochód na każdą kieszeń? Sprawdź licytacje komornicze! Te samochody są na sprzedaż nawet za 3/4 ceny

Licytacje komornicze. Samochody nawet za 3/4 ceny

Sytuacja na rynku samochodów nie napawa optymizmem. Kryzys dostępności półprzewodników i surowców mocno ograniczył produkcję nowych pojazdów. Wzrosło więc zainteresowanie samochodami używanymi. Ich liczba maleje, a za tym poszedł odczuwalny wzrost cen. Do sprzedaży trafiają też coraz starsze auta, w gorszym stanie, na które w normalnej sytuacji mało kto by zwrócił uwagę, jak już to prędzej handlarze poszukujący części, niż zwykły użytkownik, potrzebujący samochodu do poruszania się na co dzień. Do wszystkiego dochodzi szalejąca inflacja.

Część kierowców wstrzymuje się z wymianą pojazdu, licząc na ustabilizowanie sytuacji. Nie każdy jednak może sobie na to pozwolić i musi w najbliższym czasie zatroszczyć się o nowe cztery kółka. W takiej sytuacji warto poszukać oszczędności. Dobrym pomysłem są licytacje komornicze, na których ceny wywoławcze samochodów wynoszą 3/4 ich realnej wartości. Wybór jest spory, bo komornicy zajmują nie tylko nowe i drogie samochody, a wśród ogłaszanych licytacji znajdziemy też pojazdy trochę starsze i przede wszystkim tańsze.