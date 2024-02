Tanie bilety do zoo, na basen i korty tenisowe dla poznaniaków. Wiemy, jak zdobyć zniżki! Nicole Młodziejewska

Jedną z ofert, na którą mogą liczyć osoby, które przystąpią do programu OK Poznań są dodatkowe minuty, które można za darmo spędzić na Termach Maltańskich Waldemar Wylegalski

Wejście na basen lub korty tenisowe za złotówkę, tańsze bilety do zoo, czy gratisy w Termach Maltańskich - to i wiele innych atrakcji dostępne jest w ramach programu OK Poznań. By zdobyć zniżki wystarczy rozliczyć swój PIT w Poznaniu. Jak to zrobić?