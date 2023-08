Tanie linie lotnicze droższe od regularnych? Zaskakująca analiza: na wakacje we wrześniu nie opłaca się latać Ryanairem

Wakacje we wrześniu mogą być znacznie tańsze, jeśli wybierzecie regularne linie lotnicze

Jeśli myślicie, że najtańsze loty oferują tanie linie lotnicze, możecie się mylić. Analiza ekspertów platformy rezerwacyjnej eSky.pl wskazuje, że jeśli chodzi o wakacje we wrześniu czy październiku, regularne linie lotnicze mają często tańsze oferty niż tanie linie, i to nawet o 36 procent. Na niektórych połączeniach możecie oszczędzić nawet 600 zł od osoby, wybierając regularne linie zamiast tanich!

Jeśli macie zamiar zorganizować sobie późne wakacje za granicą we wrześniu albo nawet w październiku czy listopadzie, zwróćcie uwagę na ceny biletów lotniczych. Koszty przelotu do Włoch, Grecji czy Hiszpanii stanowią często sporą część urlopowego budżetu, ale można je znacznie obniżyć, wybierając najkorzystniejszą ofertę.

Tanie wakacje we wrześniu w Hiszpanii, Grecji i Włoszech

W sezonie późnych wakacji we wrześniu i na jesieni regularne linie lotnicze wygrywają cenowo z tanimi na popularnych trasach do Hiszpanii, Włoch i Grecji. Różnice są widoczne zwłaszcza we wrześniowych i jesiennych lotach np. na Teneryfę (Wyspy Kanaryjskie), Majorkę (Baleary) i do Alicante w słonecznej Walencji.