Tanie loty na majówkę. Lotnisko Poznań-Ławica oferuje nowe kierunki! Dokąd polecimy i za ile? Natalia Krawczyk

Zanzibar to popularny wśród Polaków wakacyjny kierunek. Nie ma co się dziwić - wyspa zachwyca egzotyczną roślinnością, piękną plażą i turkusową wodą. Okazuje się, że na Zanzibar już w kwietniu polecimy z Poznania! I chociaż kierunek nie należy do tanich, wśród nowości znajdziemy bilety, których ceny zaczynają się już od 98 zł. Dokąd i za ile polecimy ze stolicy Wielkopolski w majówkę? W naszym zestawieniu znajdziesz loty bezpośrednie od 1 do 3 maja oraz w wakacje.