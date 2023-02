Tanie noclegi w Zakopanem i okolicach. Porównaliśmy ceny w 14 miejscowościach i 8 schroniskach w Tatrach. Gdzie zapłacimy najmniej?

Gdzie znaleźć najtańsze noclegi pod Tatrami? Przeanalizowaliśmy ceny różnych kategorii noclegów w 22 miejscach na Podhalu, wliczając Zakopane, Białkę i Bukowinę Tatrzańską, a także wszystkie schroniska górskie w Tatrach. Przekonajcie się, gdzie ceny za nocleg są aktualnie najniższe. Zdjęcie na licencji CC BY-ND 2.0

