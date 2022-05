Tanie samochody od komornika! Takie pojazdy można kupić na licytacjach komorniczych w Wielkopolsce [ZDJĘCIA] Weronika Błaszczyk

Kupno samochodu to duże wyzwanie. Często wiąże się z wizytami w co najmniej kilku miejscach, m.in. w różnych salonach, komisach czy od prywatnych sprzedawców. Warto jednak sprawdzić także licytacje komornicze, gdzie różne pojazdy są sprzedawane z ceną wywoławczą niższą od faktycznej wartości. Zobacz najciekawsze oferty z Wielkopolski! Informacje i zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Pełna oferta Sprawdź najnowsze oferty – licytacje komornicze samochodów osobowych i ciężarowych w Wielkopolsce ---> Krajowa Rada Komornicza Zobacz galerię (13 zdjęć)

