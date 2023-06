Tanie wakacje w Europie bez tłumów. Gdzie na urlop zamiast Rzymu, Paryża, Barcelony czy Santorini? Przedstawiamy 10 alternatywnych miejsc Emil Hoff

Poznajcie 10 miast Europy, w których wypoczniecie tego lata bez przepłacania i stania w długich kolejkach. Tam turystów jest mniej, ceny są niższe, za to atrakcji nie brakuje. Przekonajcie się, gdzie warto zaplanować urlop latem 2023 zamiast Rzymu, Paryża czy Barcelony.

Wakacje w Europie to marzenie wielu turystów, ale letnie zwiedzanie najpopularniejszych miast może was bardzo rozczarować. Ceny w sezonie szybują w górę, do tego metropolie takie jak Rzym, Barcelona czy Paryż wprost pękają w szwach od turystów. Na szczęście są w Europie pełne atrakcji miasta w sam raz na wakacje i urlopy, gdzie tłumy jeszcze nie dotarły, a ceny nawet latem pozostają znośne. Przedstawiamy 10 alternatywnych miejsc na wakacje w Europie. Gdzie zaplanować urlop zamiast Pragi, Berlina czy Lizbony? Jakie atrakcje czekają tam na turystów?