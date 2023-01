Taniec Wednesday Addams został viralem. Naśladowcy podbijają sieć! Kto odtworzył słynną scenę serialu na Netflixie? [SERIAL WENDESDAY]

Serial "Wednesday" emitowany na Netflixie zdobywa rzeszę fanów!

Intrygująca fabuła serialu "Wednesday", dotycząca historii młodej Wednesday Addams, prowadząca śledztwo w sprawie serii zabójstw w swojej szkole, przypadła do gustu rzeszy fanów! Serial jest mieszanką satyry i komedii, skierowana do różnych grup wiekowych, co przyciąga różnych widzów. Odtwórcy głównych ról, tj. Jenna Ortega i Gwendoline Christie wspaniale wpisali się klimat serialu. Jeżeli jeszcze nie obejrzeliście najnowszej, ośmioodcinkowej adaptacji kultowego komiksu "Addams Family" Charlesa Addamsa koniecznie wejdźcie na Netflix!

