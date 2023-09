Targi DREMA 2023: Na MTP spotkali się przedstawiciele branży obróbki drewna

Targi DREMA to jedne z największych targów przemysłu drzewnego i meblarskiego. Podczas wydarzenia prezentują się wystawcy z całego świata. Nie brakuje stałych punktów programu, jak: Strefy Parkietu wraz z warsztatami parkieciarskimi, Poligonu Umiejętności i demonstracji lakierniczych, pokazowej ostrzarni narzędzi DREMA Tools, Strefy Czystego Powietrza, wystawy eksponatów konkursowych Wyczarowane z Drewna oraz XXII Mistrzostw Polski We Wbijaniu Gwoździ, strefy narzędziowej Live Woodworking.

Ale DREMA to nie tylko drewno, a także meble i tkaniny. Wystawa TRENDY 2024 to nowości i trendy we wzornictwie i projektowaniu mebli (najnowsze rozwiązania w sektorze komponentów, dekorów, tkanin obiciowych i materiałów surowcowych). Wystawcy pokażą design, który stanowić będzie inspirację dla wielu projektantów, kreatorów mebli i architektów wnętrz. Co więcej, w tym roku zaplanowana jest także Strefa YouTuberów - Wood Flow oraz Argo Woodcraft, przez cztery dni będą się dzielić swoim doświadczeniem i prezentować kunszt rzemieślniczy.