Targi Mieszkań i Domów w Poznaniu: Nowe mieszkania i domy na sprzedaż. Sprawdź!

Na Targach Domów i Mieszkań w Poznaniu deweloperzy zaprezentowali szereg nowości. Będzie można wybierać między nowymi mieszkaniami w centrum, nieco bardziej oddalonych dzielnicach i poza Poznaniem. Do wyboru, do koloru: mieszkania, apartamenty, domy, w różnych układach funkcjonalnych. Część do odbioru już w przyszłym roku. Zobacz co proponują deweloperzy.

