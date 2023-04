Targi Poznańskie przed wojną tętniły życiem! Zobacz wyjątkowe archiwalne zdjęcia jednego z symboli Poznania Igor Chudziński

Targi Poznańskie już od samego początku istnienia przyciągały do Poznania tłumy. Z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, wybraliśmy dla Was unikalne zdjęcia Targów Poznańskich z lat 20. i 30. XX wieku. Tak wyglądały targi poznańskie przed wojną!

Targi Poznańskie to jeden z nieodłącznych symboli stolicy Wielkopolski. Położony w ścisłym centrum miasta obiekt od zawsze przyciągał do Poznania tłumy gości. Już przed wojną tętniło tam życie i odbywały się liczne wydarzenia gospodarcze i kulturalne. Z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, wybraliśmy dla Was unikalne zdjęcia Targów Poznańskich z lat 20. i 30. XX wieku. Przeżyjcie prawdziwą podróż w czasie!