Targi Zero Waste: Jak żyć bardziej "eko"? Przyjdź na MTP i sprawdź [FOTO]

Targi Zero Waste rozpoczęły się w piątek, 11 października. Drugi i ostatni dzień imprezy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich to sobota, 12 października. Do godz. 18 można bezpłatnie wejść na teren MTP i zdobyć wskazówki, jak żyć bardziej ekologicznie.

Czytaj też: Walka ze smogiem: Poznań wśród najbardziej zanieczyszczonych miast świata. Co o walce ze smogiem znajdziemy w programach wyborczych?

- Chcielibyście uprościć swoje życie i ograniczyć ilość generowanych odpadów do minimum, a może macie swoje sprawdzone metody, by wdrażać idee bezodpadowe? - pytają organizatorzy targów Zero Waste. Odpowiedzi na te pytania można zdobyć właśnie w czasie imprezy.

- Targi Zero Waste to doskonała okazja, by poszerzyć swoją wiedzę, wymieniać doświadczeniami, zaopatrzyć się w domowy kompostownik i inne bezodpadowe niezbędniki - zapewniają organizatorzy.

Dodatkowo w ramach targów zobaczyć można nie tylko stoiska. Odbywają się również wykłady, dyskusje czy warsztaty. Nie brakuje pokazów filmów tematycznych. Szczegółowy program można znaleźć tutaj.