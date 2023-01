Te aranżacje wnętrz z cegłą w roli głównej zrobią na Tobie wrażenie! Jak wykorzystać cegłę we wnętrzach? Sprawdź! [FOTO] Adrianna Jackowiak

Naturalna cegła jest cenionym materiałem wykończeniowym ze względu na swoją trwałość, wytrzymałość i charakterystyczny, rustykalny wygląd. Może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. W domach naturalna cegła może być używana do dekoracji ścian w salonie, kuchni, przedpokoju, sypialni lub w innych pomieszczeniach. Może być układana w całości lub w połączeniu z innymi materiałami, takimi jak tynk, drewno lub kamień.

Cegła w kuchni, cegła w salonie, cegła w pokoju i cegła w łazience. Cegła to naturalny dodatek, który dodaje wnętrzu uroku. Jest to materiał, który może być stosowany w różnych wnętrzach - od sypialni, przez salon, po łazienkę i kuchnię. Aranżacje z cegłą są nie tylko eleganckie, ale również praktyczne - cegła jest trwała i łatwa w utrzymaniu. Poniżej zaprezentujemy kilka pomysłów na to, jak wykorzystać cegłę we wnętrzach. Jeżeli szukasz inspiracji, w którym miejscu w domu może znajdować się ten dodatek koniecznie zajrzyj do naszej galerii!