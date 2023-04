Te dokumenty związane z domem złożysz już tylko przez Internet. Które papierowe wnioski znikną już niedługo? Sprawdź listę

Cyfryzacja, czyli dokumenty i formalności związane z domem przenoszą się do Internetu

Cyfryzacja w budownictwie i sferach związanych z domem to proces, który postępuje już od lat. Przez Internet można załatwić coraz więcej spraw, szybko i łatwo składając dokumenty, sprawdzając status złożonego wniosku czy poprawiając dane w razie pomyłki. Do tej pory obywatel miał zwykle wybór, czy woli wybrać drogę cyfrową, czy tradycyjną. Teraz jednak wchodzimy w kolejny etap – nie będzie już można składać wniosków na papierze.

Pełna cyfryzacja to duże ułatwienie dla większości obywateli, ale też kłopot dla osób, które nie do końca odnajdują się w świecie komputerów i Internetu. Już wkrótce takie osoby nie będą miały innego wyjścia, jak tylko opanować nowe umiejętności lub poprosić kogoś o pomoc. Jak jednak tłumaczy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, cyfryzacja jest konieczna nie tylko po to, by ułatwić życie, ale też ze względów ekologicznych.