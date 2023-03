Te drzewa i krzewy pylą w marcu. Znajdziesz je na wsiach i w miastach. Jak objawia się alergia na pyłki? Katarzyna Zawada

Wraz z nadejściem wiosny przyroda budzi się do życia. Wszystko wokół zielenieje, słońce coraz częściej zagląda do okien, a ptaki zaczynają radosny śpiew. Choć według przysłowia „w marcu jak w garncu” i pogoda może nas zaskoczyć, to wielu z nas już powoli szykuje się na ocieplenie. Wiosna meteorologiczna trwa, z końcem miesiąca rozpocznie się ta kalendarzowa, a to czas, gdy drzewa, krzewy i łąki produkują pyłki. O ile dla środowiska są niezbędne, o tyle dla alergików stanowią nie lada problem – są jednym z największych alergenów. Jakie rośliny pylą najbardziej? Jak walczyć z alergią na pyłki?