Te firmy szukają pracowników. Rekrutacja rusza już za chwilę. Gdzie łatwo znaleźć zatrudnienie i jacy pracownicy są poszukiwani? Maciej Badowski

Od lipca do września najbardziej optymistyczne plany zatrudnienia wskazały firmy reprezentujące sektor produkcji przemysłowej, IT & technologii, telekomunikacji, komunikacji i mediów oraz budownictwa. Szymon Starnawski /Polska Press

Praca w tych branżach jest na wyciągnięcie ręki. Blisko co czwarta firma chce od lipca do września poszukiwać nowych pracowników – wynika z raportu ManpowerGroup. O redukcji etatów mówi z kolei 17 proc. przedsiębiorstw. Gdzie zatem łatwo znaleźć zatrudnienie? Ze zmianą pracy lub jej znalezieniem nie powinni mieć specjaliści reprezentujący sektor produkcji przemysłowej, IT & technologii, telekomunikacji, komunikacji i mediów oraz budownictwa.