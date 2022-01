Te leki mogą uchronić przed hospitalizacją z powodu COVID-19

– Leki doustne przeciwko COVID-19 podawane we wczesnej fazie choroby, a takie są rekomendacje, mogą pacjentów zdecydowanie ochronić przed hospitalizacją – powiedziała Szuster-Ciesielska. W jej ocenie, leki doustne są "wygodną dla pacjenta formą leczenia, a dodatkowo ich domowe stosowanie przyczyni się do odciążenia systemu opieki zdrowotnej".

Dwa leki

Szuster-Ciesielska wyjaśniła, że obecnie są dwa leki hamujące replikację SARS-CoV-2. To preparaty Molnupiravir i Paxlovid. Europejska Agencja Leków zaleciła dopuszczenie do obrotu Paxlovidu dla osób dorosłych, które nie wymagają wspomagania tlenem i są w grupie zwiększonego ryzyka. Wniosek o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej Molnupiraviru jest wciąż procedowany przez EMA. Minister Zdrowia dopuścił go do użytku w Polsce na specjalnych zasadach. To oznacza, że lekarz musi poinformować pacjenta o braku rejestracji leku, a ten wyrazić zgodę na jego zażywanie. Oba leki różnią się mechanizmem działania przeciwwirusowego.