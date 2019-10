Te MEMY o macierzyństwie zrozumie każdy rodzic. Blaski i cienie rodzicielstwa na wesoło. Zobacz najlepsze memy o byciu rodzicem [9.10.19]

Memy o macierzyństwie zrozumie każda matka. Rzeczywistość bycia rodzicem potrafi zdeptać wszystkie oczekiwania, ale do trudności najlepiej podchodzić z humorem. W końcu nie my pierwsi i nie ostatni wychowujemy dziecko, którego pojawienie się na świecie przewróciło życie do góry nogami. Memy o byciu rodzicem internauci pokochali za to, że z przymrużeniem oka pokazują trudne chwile w rodzicielstwie, nie negując przy tym jego wartości. Jesteś rodzicem? Na pewno zrozumiesz! Nie jesteś rodzicem? Przygotuj się na to, co może cię czekać. Zobacz najlepsze memy o rodzicielstwie!

Memy o mamie i dzieciach. Macierzyństwo z przymrużeniem oka Kto z nas choć raz nie słyszał o tym, że bycie rodzicem to najpiękniejsza rzecz, jaka może nas spotkać w życiu? Mimo, że macierzyństwo często jest idealizowane, tak naprawdę to trudna droga. Zamiast jednak poddawać się frustracjom, najlepiej je wyśmiać – w końcu te same problemy mają wszyscy rodzice na świecie. Memy o rodzicach i dzieciach, macierzyństwie i o tym, jak wygląda życie po pojawieniu się dzieci rozbawiają zarówno świeżo upieczonych rodziców, jak i weteranów rodzicielstwa, a także tych, którzy nie mają dzieci. Zobacz sam, jak naprawdę wygląda macierzyństwo – memy o byciu mamą pozbawią cię złudzeń i rozbawią do łez! Zobacz galerię (32 zdjęcia)