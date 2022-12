Te osoby dostaną niebawem podwyżkę. Pracodawca nie ma wyjścia - musi zmienić ich wynagrodzenie [19.12.2022 r.] Michał Sierek

Pensje osób najmniej zarabiających niebawem urosną. Podwyżka będzie obowiązkowa - a pracodawca nie będzie miał wyjścia - regulują to bowiem przepisy o płacy minimalnej. Zgodnie z rozporządzeniem rządu, które zostało wydane we wrześniu, w 2023 roku pracodawca będzie musiał dwukrotnie podwyższyć wynagrodzenie, by dostosować je do nowej pensji minimalnej. Do jakiego poziomu i kiedy urosną płace?