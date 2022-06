Te owady mogą ukąsić latem. Nie tylko komary i meszki potrafią uprzykrzyć życie. Bąble na skórze? Małe krostki? Tak reaguje nasz organizm

Pszczoły, osy, trzmiele i szerszenie. Co o nich wiemy?

W Polsce najczęściej mogą nas użądlić pszczoły, osy, trzmiele i szerszenie. Najłatwiej rozpoznać pszczołę – jest mała i prążkowana, po ataku zostawia w skórze człowieka żądło, z kolei trzmiele pokrywa włosie. Szerszeń zaś przewyższa rozmiarami swoich kuzynów.

- Duże haczyki na żądle nie pozwalają pszczole wyciągnąć go z ciała człowieka – odlatując, rozrywa swój odwłok i ginie. Po użądleniu natychmiast wyjmij żądło, zdezynfekuj ranę i przykładaj okłady z kwaśnej wody - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

W praktyce żaden owad nie atakuje bez powodu. Może to zrobić, gdy czuje zagrożenie, odpędzamy go lub przebywamy w pobliżu gniazda. Na osy i szerszenie powinni uważać alergicy. Ta grupa żądli najczęściej, a jad może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego. Normalny objaw to zaczerwienienie, opuchlizna i ból. Osoby uczulone doznają znacznych zmian skórnych, mają powiększone węzły chłonne, mogą też doznawać duszności. Wtedy interwencja medyczna jest konieczna, najlepiej w krótkim odstępie czasu.