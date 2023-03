Te placówki współpracują z firmami w Poznaniu. Jak wybrać szkołę średnią? Gdzie szukać informacji? Natalia Krawczyk

Nastolatkowie chętnie zapisują się do klas, informatycznych, matematyczno-fizycznych i biologiczno-chemicznych. Karolina Misztal

Wybór szkoły średniej to trudne zadanie. Rzadko który nastolatek w tym wieku ma plan na swoją przyszłość. Dobrze, by absolwenci szkół podstawowych zwrócili uwagę na wymagania na rynku pracy, ale też osobiste predyspozycje do wykonywania zawodu. Wśród modnych kierunków jest architektura, informatyka czy fotografia. Co oferują placówki w Poznaniu? Gdzie szukać informacji o rekrutacji do szkół średnich?