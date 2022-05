Te popularne grille z marketów są niebezpieczne! Najnowsza kontrola UOKiK

UOKiK w I kwartale 2022 wzięło pod lupę łącznie 117 partii grilli. Okazało się, że co trzecia z nich miała nieprawidłowości. Ogółem zakwestionowano 37 partii produktów, z czego w 11 z nich stwierdzono wady stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników. Kontrolami objęto 51 przedsiębiorców (popularne markety, producentów, importerów i sprzedawców hurtowych), w tym także z Wrocławia.

Najnowszy raport UOKiK pokazuje wady w konstrukcji grilli. To przykładowo palenisko wykonane ze zbyt cienkiej blachy czy zbyt duże prześwity między prętami rusztu na żywność. Dodatkowo, w ramach badań organoleptycznych inspektorzy zakwestionowali 3 modele grilli – nie miały uchwytów przy ruszcie oraz niewystarczającą głębokość paleniska.

W porównaniu do poprzedniej kontroli, przeprowadzonej w III kwartale 2017 r., widać wyraźny wzrost zakwestionowanych partii (obecnie wyniósł on 31,6 procent, poprzednio 20,2 procent), choć tym razem skontrolowano ich o 42,4 procent mniej (aktualnie 117, poprzednio 203). Wyniki okazały się gorsze także w liczbie grilli, które mają wady konstrukcyjne. W tym roku jest to wadliwych 11 partii, w 2017 r. było ich zaledwie 3. Nad sprawą felernych urządzeń pochyla się teraz Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, a akta kontroli, które wpłynęły do UOKiK są analizowane. W niektórych przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne.