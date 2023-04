Te siostry zakonne z Poznania są niezwykłe! Chcą zrobić pierwsze w kraju Centrum Pomocy Ubogim

Potrzeby są jednak ogromne, więc potrzebne będzie wsparcie osób prywatnych i firm. Siostry zakonne zachęcają więc do kontaktu wszystkich, którzy mogą wesprzeć remont czy pomóc w wyposażeniu. Można też wpłacić dowolną kwotę na konto sióstr Elżbietanek z dopiskiem na cel: remont centrum pomocy osobom ubogich. Wtedy możemy mieć pewność, że każda złotówka będzie przeznaczona na rzecz potrzebujących z Poznania.

Siostra Józefa Krupa ze zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety poinformowała pod koniec stycznia, że w budynku przy ul. Łąkowej w Poznaniu powstanie centrum pomocy dla osób ubogich, w którym znajdzie się także okno życia. Teraz powstał już projekt pierwszego piętra. Siostry potrzebują jednak pomocy w zbiórce pieniędzy.

Jest projekt Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim

Budynek od początku służył osobom w potrzebie. Najpierw jako lecznica, później szpital. Teraz siostry wykorzystają tę przestrzeń do niesienia pomocy najsłabszym - bezdomnym, samotnym, porzuconym i schorowanym. Pomysł na przekształcenie starego szpitala na centrum pomocy dla potrzebujących powstał po wielu rozmowach sióstr Elżbietanek z potrzebującymi, którzy korzystają z pomocy w jadłodajni. Osoby korzystające ze wsparcia sióstr mówiły o swoich trudnościach i potrzebach. Codziennie do jadłodajni przychodzą setki osób. Po remoncie nie będą musiały czekać na mrozie, tylko zasiąść do wspólnego stołu, a wcześniej w godnych warunkach umyć ręce. - Godność jest najważniejsza. Zaczynałyśmy od garstki potrzebujących, teraz tych ludzi jest więcej i ta liczba nie maleje. To miejsce da nową nadzieję - mówi siostra Józefa Krupa. Do tej pory zrobiono już większość prac konserwacyjnych. Siostry ufundowały m.in. remont dachu, wymianę okien i montaż mediów. To dużo, ale do końca jeszcze długa droga.

W planowanym centrum, na początek zostaną wyremontowane dwie kondygnacje. Na dole będzie kuchnia z trzema kotłami na łącznie blisko tysiąc lirów, jadalnia, magazyn, zaplecze, kawiarenka, salon, cały węzeł sanitarny, podjazd dla zaopatrzenia, łaźnia osobna dla kobiet i mężczyzn, a także punkt odzieży, pralnia i suszarnia. Wiele osób ma dobre ubrania, ale nie ma gdzie ich wyprać i wysuszyć. W czasie, gdy osoba potrzebująca będzie się myła, jej ubrania, także te, które ze sobą przyniesie, zostaną porządnie wyprane i wysuszone, więc będzie miała zapas na przebranie. Czytaj też: Tam, gdzie żyje się w pełni do ostatniego oddechu Centrum ma także być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w taki sposób, by mogły z niego bezpiecznie i wygodnie skorzystać także osoby na wózkach i poruszające się o kulach. Nie zabraknie więc także nowej windy, która połączy wszystkie poziomy.

Na pierwszym piętrze zaś znajdą się gabinety: lekarski, pielęgniarski, później także odbywałyby się tam porady prawne, psychologiczne, terapeutyczne. To zresztą nawiązanie do historii budynku, bo wcześniej na pierwszym piętrze mieściły się właśnie gabinety lekarskie. To jednak dalsze plany. Siostry chcą skupić się na pierwszym etapie prac. W przyszłości, w nowym budynku znalazłaby się także sala, w której można będzie organizować spotkania i warsztaty, m.in. dla uzależnionych, zajęcia z fizjoterapeutami dla osób starszych, które otrzymałyby konkretne wskazówki i ćwiczenia, jak zadbać o swoje zdrowie. Poza tym będzie to też odpowiednie miejsce na wyświetlanie filmów oraz wypicie ciepłego napoju popołudniu. Kolejne piętra to już odległa przyszłość, ale według wstępnych ustaleń byłyby przeznaczone na pokoje dla osób wychodzących z bezdomności, w kryzysowych sytuacjach. Każdy pokój ma łazienkę, miejsca jest dużo, bo cały dawny szpital ma blisko 5 tys. m kw.

Żeby wesprzeć działalność centrum, siostry planują też wynajęcie jego części na biura. Zysk pomógłby opłacić rachunki. Czytaj też: Czasem kromka chleba może odmienić życie. W Poznaniu powstanie okno życia i centrum pomocy osobom ubogim

Do końca jeszcze długa droga

Siostry otrzymały budynek w 2012 roku. Pierwotny projekt był doskonale dopasowany do potrzeb pacjentów, ale obecnie wymaga gruntownego remontu. Już wtedy siostry stanęły przed poważnym wyzwaniem: skąd wziąć fundusze? Zaczęło się od wyprzedawania domów i innych dóbr. Cały zysk poszedł wtedy na remont dachu, bo woda dosłownie wlewała się do środka. Podobnie było z oknami i balkonami. Najważniejsze więc było zabezpieczenie budynku. Na dziś zrobione jest więc ok. 70 proc. wszystkich prac. Problem w tym, że pozostałe 30 proc. może być bardziej kosztowne.

Najpierw padł pomysł, by stary szpital przeznaczyć na rzecz osób starszych, ale rzeczywistość pokazała, że są inne, pilniejsze potrzeby i tak zdecydowano, że teren będzie przeznaczony na całościową pomoc dla ubogich.

Na przeszkodzie stoją jednak pieniądze. Całkowity koszt remontu szacowany jest na blisko 30 mln zł. Ostateczna suma będzie znana po konsultacjach z fachowcami. Oni określą, co i za ile można zrobić. Ta wiadomość będzie znana w najbliższych tygodniach. Czytaj też: "Pielgrzymka to nasze kolejne działanie". O inicjatywach Caritas porozmawialiśmy z księdzem Marcinem Janeckim Potrzeby są jednak ogromne, więc potrzebne będzie wsparcie osób prywatnych i firm. Siostry zakonne zachęcają więc do kontaktu wszystkich, którzy mogą wesprzeć remont czy pomóc w wyposażeniu. Można też wpłacić dowolną kwotę na konto sióstr Elżbietanek z dopiskiem na cel: remont centrum pomocy osobom ubogich. Wtedy możemy mieć pewność, że każda złotówka będzie przeznaczona na rzecz potrzebujących z Poznania.

