Te szkoły w Poznaniu organizują dni otwarte 17 i 18 marca. Warto się wybrać! Natalia Krawczyk

Co roku wiosną, placówki oświatowe organizują dni otwarte. Nie jest to obowiązkowe wydarzenie, jednak warto je przeprowadzić, aby młodzież poznała szkołę, zanim zdecyduje się do niej uczęszczać. W Poznaniu pierwsze dni otwarte organizowane są już od piątku, 17 marca. Które placówki można odwiedzić? Przedstawiamy listę.