Te zdrowe nawyki mogą stać się nawet śmiertelne! 5 nawyków zdrowotnych, o których nie wiedziałeś, że są szkodliwe [lista]

ZA DUŻO SNU Osobom dorosłym zaleca się siedem do dziewięciu godzin snu każdej nocy, aby uzyskać optymalny stan zdrowia. Ale zbyt dużo snu – choć nie tak powszechne, jak chroniczny brak snu – wiąże się z wieloma schorzeniami, w tym cukrzycą i chorobami serca. Nadmierne spanie może wiązać się z pewnymi niechcianymi skutkami ubocznymi. Spanie więcej niż potrzebujesz nie jest szkodliwe, jeśli zdarza się od czasu do czasu. Jednak w niektórych przypadkach regularne zasypianie może być oznaką problemów ze zdrowiem. Eksperci zalecają również zrezygnowanie z drzemki. Przycisk drzemki wciskany kilka razy, dziesięć minut snu więcej - to nie jest sen produktywny. Nie czujemy się dzięki temu bardziej wypoczęci. Przerwany sen sprawia raczej, że czujemy się bardziej oszołomieni.

pixabay.com