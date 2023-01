Te znaki zodiaku nie powinny nigdy być razem. Sprawdź, kto może nie stworzyć szczęśliwego związku Weronika Błaszczyk

Niektóre znaki zodiaku są sobie pisane, inne wręcz przeciwnie, nigdy nie powinny się ze sobą umawiać. Jakie znaki nie utworzą szczęśliwego związku? Sprawdź wszystkie znaki zodiaku, które nie powinny być razem

Pewne pary niemal od początku znajomości potrafią stworzyć wyjątkowo udany związek, inne za to nie są w stanie się ze sobą dogadać, dodatkowo często się ze sobą kłócą. Co ma wpływ na to, jaką relację budują ze sobą wybrane osoby? Czynników, które na to wpływają, jest bardzo dużo. Warto jednak też wiedzieć, że oddziaływać może na to między innymi data urodzenia. Według niektórych to, jakim jesteśmy znakiem zodiaku, ma wpływ na to, w jaki sposób dogadujemy się z innymi. Idąc tym tropem, pewne znaki zodiaku nie powinny być ze sobą. Jakie znaki zodiaku zatem nie mają szans na utworzenie szczęśliwej relacji? Sprawdź naszą galerię i dowiedz się, na osoby, spod jakich znaków zodiaku lepiej uważać!