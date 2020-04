Teatr Cortiqué zaprasza na darmową transmisję spektaklu w ramach #WspieramKulture. Obejrzyj zachwycającą „Cylię” i wpłać dowolny datek

Teatr Cortique nie ukrywa, że obecna sytuacja jest dla niego wyjątkowo trudna. – Od trzech lat nieprzerwanie tworzymy spektakle, które dedykujemy dzieciom i dorosłym. To właśnie tutaj, na scenie Teatru Cortique w Poznaniu młodzi artyści, którzy uczą się w Szkole Baletowej Anny Niedźwiedź, mogą rozpocząć edukację sceniczną, pracować z zawodowymi tancerzami i robić, to co kochają najbardziej – piszą w oświadczeniu przedstawiciele poznańskiego teatru, którego działalność, w wyniku obostrzeń rządu, została wstrzymana.

Dramatyczny czas dla kultury

W tym trudnym czasie Teatr Cortique przenosi się do sieci. Warto wiedzieć, że teatr nie otrzymuje jakichkolwiek dotacji państwowych i polega jedynie na darowiznach oraz sprzedaży biletów. Tym samym, w obliczu tej „dramatycznej sytuacji”, przedstawiciele teatru zwracają się do jego miłośników z prośbą o pomoc, zapraszając na pierwszy spektakl w formie online. – „Cylia” to wyjątkowe i sentymentalne widowisko, bo to właśnie ono otworzyło działalność Teatru Cortique w 2017 roku (…). Spektakl dostępny jest dla widzów bezpłatnie, ale możecie nas również wspomóc drobną cegiełką – informuje poznański teatr.