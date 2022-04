Teatr Muzyczny w Poznaniu będzie mieć nową siedzibę. Umowa o współprowadzeniu między miastem a ministerstwem podpisana

- Można powiedzieć, że o ponad 100 proc. zwiększyliśmy liczbę instytucji, które otrzymują wsparcie od państwa - powiedział Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury. - Biorąc pod uwagę 24 nowe instytucje współprowadzone w zakresie muzealnictwa, to mamy całkiem sporą liczbę 40 współprowadzonych instytucji od 2016 r. To jest w zasadzie rewolucja, jeżeli chodzi o prowadzenie polskiej kultury - dodał.

Poznański Teatr Muzyczny jest 16. z 31 instytucji kultury, którą od 2016 r. ministerstwo kultury wzięło w tzw. współprowadzenie. Oznacza to, że budżet centralny będzie wspomagał instytucję o znaczeniu lokalnym, regionalnym, a także ogólnopolskim.

Teatr Muzyczny w Poznaniu będzie mieć nową siedzibę

Przede wszystkim poziom artystyczny i znaczenie kulturowe Teatru Muzycznego przyczyniły się do decyzji resortu kultury. Należy do tego dodać także trudne warunki lokalowe. Obecny budynek, w którym wystawiane są sztuki, chociaż stanowi ważny ośrodek na kulturalnej mapie Wielkopolski, nie spełnia oczekiwań publiczności i artystów. Przyziemie budynku jest zawilgotniałe. Budynek ten nigdy nie był też pomyślany, jako miejsce dla teatru. Planowo była to sala widowiskowa, powstała w 1939 r., jako "Dom Żołnierza", zapewniając rozrywkę żołnierzom.