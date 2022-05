Teatr Polski w Poznaniu: nowa szalona sztuka poznańskiego teatru. „EXTRAVAGANZA o religii”. Zobacz zdjęcia!

Premiera nr 4205 Teatru Polskiego w Poznaniu

„EXTRAVAGANZA” to azyl w niespokojnych czasach. Miejsce, do którego schodzi się, żeby odnaleźć wolność – ciała i umysłu, a także szansa, aby na powrót odzyskać zdolność do nieskrępowanego fantazjowania na temat otaczającej nas rzeczywistości. Tu spotkają się najpiękniejsze i najszczersze wersje nas samych, przy szampanie i ostrydze, przy odgłosach artystów i dźwiękach orkiestry na żywo.